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Вальтер Дзенга — новый главный тренер «Кальяри»

3 марта 2020, 20:27
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Итальянский специалист Вальтер Дзенга сменил Роландо Марана на посту главного тренера «Кальяри», информирует пресс-служба клуба. Контаркт рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее Марана, который работал с командой с июня 2018 года, был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Безвыиграшная серия «Кальяри» в серии А длится 12 туров (4 ничьи и 8 поражений). Команда занимает 11-е место.

Предыдущим клубом Дзенги была «Венеция». Он возглавлял эту команду в прошлом сезоне.

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