Вальтер Дзенга — новый главный тренер «Кальяри»
3 марта 2020, 20:27
Итальянский специалист Вальтер Дзенга сменил Роландо Марана на посту главного тренера «Кальяри», информирует пресс-служба клуба. Контаркт рассчитан до 30 июня 2021 года.
Ранее Марана, который работал с командой с июня 2018 года, был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
Безвыиграшная серия «Кальяри» в серии А длится 12 туров (4 ничьи и 8 поражений). Команда занимает 11-е место.
Предыдущим клубом Дзенги была «Венеция». Он возглавлял эту команду в прошлом сезоне.
? | UFFICIALE— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) March 3, 2020
Walter #Zenga ? il nuovo allenatore del @CagliariCalcio. Benvenuto in rossobl?!
?? https://t.co/15Qj87gwBp pic.twitter.com/zs3iGDAHYI