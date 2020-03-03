Итальянский специалист Вальтер Дзенга сменил Роландо Марана на посту главного тренера «Кальяри», информирует пресс-служба клуба. Контаркт рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее Марана, который работал с командой с июня 2018 года, был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Безвыиграшная серия «Кальяри» в серии А длится 12 туров (4 ничьи и 8 поражений). Команда занимает 11-е место.

Предыдущим клубом Дзенги была «Венеция». Он возглавлял эту команду в прошлом сезоне.