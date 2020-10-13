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В «Ювентусе» зафиксирован еще один положительный тест на коронавирус

13 октября 2020, 20:36
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Тренер команды «Ювентуса» U23 Ламберто Дзаули сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. В связи с этим он будет находиться на самоизоляции.

Сообщается, что те игроки молодежной команды, чей тест оказался отрицательным, смогут продолжить работу и участвовать в матчах, но должны будут тренироваться без контакта с людьми за пределами этой группы.

Ранее стало известно, что COVID-19 обнаружен у форварда «Юве» Криштиану Роналду.

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