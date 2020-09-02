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В сети появилось фото Алексея Миранчука в форме «Аталанты»

15:39
Алексей Миранчук. Фото Telegram-канал Нобеля Арустамяна.
Алексей Миранчук. Фото Telegram-канал Нобеля Арустамяна.
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Комментатор Нобель Арустамян опубликовал у себя в Telegram-канале фотографию полузащитника Алексея Миранчука в форме «Аталанты».

«Леша Миранчук уже в цветах Аталанты!», — написал Арустамян.

В воскресенье «Локомотив» сообщил о договоренности с «Аталантой» о трансфере 24-летнего российского футболиста. Сделка будет завершена тогда, когда хавбек пройдет медобследование. В СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит порядка 14,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Миранчук провел четыре матча за железнодорожников, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

«Аталанта» Миранчука начнет сезон 20 сентября матчем с «Лацио»

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/245

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