В сети появилось фото Алексея Миранчука в форме «Аталанты»
15:39
Комментатор Нобель Арустамян опубликовал у себя в Telegram-канале фотографию полузащитника Алексея Миранчука в форме «Аталанты».
«Леша Миранчук уже в цветах Аталанты!», — написал Арустамян.
В воскресенье «Локомотив» сообщил о договоренности с «Аталантой» о трансфере 24-летнего российского футболиста. Сделка будет завершена тогда, когда хавбек пройдет медобследование. В СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит порядка 14,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Миранчук провел четыре матча за железнодорожников, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
«Аталанта» Миранчука начнет сезон 20 сентября матчем с «Лацио»
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