В сети появилось фото Алексея Миранчука в форме «Аталанты»

Комментатор Нобель Арустамян опубликовал у себя в Telegram-канале фотографию полузащитника Алексея Миранчука в форме «Аталанты».

«Леша Миранчук уже в цветах Аталанты!», — написал Арустамян.

В воскресенье «Локомотив» сообщил о договоренности с «Аталантой» о трансфере 24-летнего российского футболиста. Сделка будет завершена тогда, когда хавбек пройдет медобследование. В СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит порядка 14,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Миранчук провел четыре матча за железнодорожников, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

«Аталанта» Миранчука начнет сезон 20 сентября матчем с «Лацио»