В сети опубликовали возможную форму "Ювентуса" на следующий сезон без черно-белых полосок

В интернете появилось фото, предположительно, новой формы "Ювентуса", которую клуб, как утверждается, будет использовать со следующего сезона.

Supposedly, the new Juventus home kit for next season!



Do you like it? pic.twitter.com/CLShw7wq1w – Bet9ja (@Bet9jaOfficial) 27 марта 2019 г.

Традиционно основная форма "Юве" - черно-белая в полоску. Однако на этот раз полосок нет, но цветовая гамма осталась прежней. Одна половина футболки черная, вторая - белая.

Кроме того, посередине расположена розовая полоска. Первая форма "Ювентуса" была именно розового цвета. Окончательно от розовых футболок в качестве основных "Юве" отказался в 1903 году, но форма такого цвета позднее использовалась как запасная.

Официального подтверждения того, что "старая синьора" будет использовать новую форму со следующего сезона, пока нет.

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