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В серии А команды смогут проводить по пять замен за матч

5 июня 2020, 20:29
Серия А.
Серия А.
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Командам итальянской серии А разрешили проводить по пять замен за один матч. Такое решение приняла Федерация футбола Италии. Это связано с паузой в турнире из-за пандемии коронавируса.

В сообщении говорится, что команды должны будут сделать все замены за три раза. Это не распространяется на замены в перерыве между таймами.

В матчах кубке Италии клубы смогут использовать четвертый временной отрезок для замен в дополнительное время. Ранее стало известно, что чемпионат Италии возобновится 20 июня.

Ранее Международный совет футбольных ассоциация (организация, отвечающая за ведение и регулирование правил игры в футбол — Прим. «СЭ») разрешил лигам ввести использование пяти замен во время матча. Такое решение связано с пандемией коронавируса и возможным повышением травматизма.

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