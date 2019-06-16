В Неаполе сорвали табличку "Здесь родился Сарри"

В Неаполе неизвестные сорвали со стены табличку, посвященную бывшему главному тренеру "Наполи" Маурицио Сарри. Табличка, висевшая на родном доме специалиста, содержала запись: "Здесь родился команданте Маурицио Сарри. Неаполитанцы благодарят создателя красоты".
Сегодня Сарри был официально назначен на пост главного тренера "Ювентуса", принципиального соперника "Наполи". Он возглавлял неаполитанцев с 2015 по 2018 год.
A special plate in honor of Sarri in the Bagnoli quarter of Naples has been torn down. #SarriJuve pic.twitter.com/MkKO2GXA0c— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) 16 июня 2019 г.
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