В Неаполе сорвали табличку "Здесь родился Сарри"

В Неаполе неизвестные сорвали со стены табличку, посвященную бывшему главному тренеру "Наполи" Маурицио Сарри. Табличка, висевшая на родном доме специалиста, содержала запись: "Здесь родился команданте Маурицио Сарри. Неаполитанцы благодарят создателя красоты".

Сегодня Сарри был официально назначен на пост главного тренера "Ювентуса", принципиального соперника "Наполи". Он возглавлял неаполитанцев с 2015 по 2018 год.