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В Италии закрыли 114 пиратских сайтов, которые транслировали матчи серии А

12:30

Итальянские власти закрыли 114 пиратских сайтов, сообщает Corriere dello Sport. Они транслировали матчи чемпионата Италии.

Сообщается, что операция имела кодовое название «Бесплатный футбол». Серия А проводит активную борьбу с пиратством и принимает меры, чтобы не допустить нелегальных трансляций.

— Наш продукт, бренд и права болельщиков должны быть защищены от пиратства, — сказал исполнительный директор серии А Луиджи-Де Сиерво.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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