В Италии могут отменить все спортивные мероприятия на месяц

Правительство Италии в целях борьбы с распространением коронавируса может отменить все спортивные мероприятия на месяц, информирует агентство ANSA

— Избегать в течение 30 дней любых мероприятий, включая спортивные, в которых участвуют люди, а дистанция между ними менее метра, — отмечается в предложении.

Как отмечается, премьер-министр Италии Джузеппе Конте должен вынести постановление на этот счет в ближайшее время.

В Италии зафиксировано 2263 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки умерло 27 человек.