В Италии хотят проводить матчи серии А и Лиги Европы без зрителей

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина обратился к итальянским властям с просьбой разрешить проведение следующих матчей чемпионата Италии и Лиги Европы без зрителей. Эту меру, по его мнению, необходимо принять из-за распространения коронавируса в ряде регионов Италии. Уже зафиксировано более 200 случаев заболевания, пять человек умерли.

— Мы ожидаем быстрого решения по нашему обращению, — цитирует AFP Гравину. — Мы настроены на положительный ответ.