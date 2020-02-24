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В Италии хотят проводить матчи серии А и Лиги Европы без зрителей

24 февраля 2020, 20:10

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина обратился к итальянским властям с просьбой разрешить проведение следующих матчей чемпионата Италии и Лиги Европы без зрителей. Эту меру, по его мнению, необходимо принять из-за распространения коронавируса в ряде регионов Италии. Уже зафиксировано более 200 случаев заболевания, пять человек умерли.

— Мы ожидаем быстрого решения по нашему обращению, — цитирует AFP Гравину. — Мы настроены на положительный ответ.

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