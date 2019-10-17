Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт отметил, что не сожалеет о своем переходе в итальянский клуб.

— Думаю, что все проходит нормально, все-таки для меня многое еще ново, — приводит слова де Лигта AS. — Я делаю успехи и не беспокоюсь. В «Аяксе» я чувствовал себя непобедимым, а теперь все иначе. В конце концов, я уверен, что все будет хорошо и сезон удастся.

19-летний футболист перешел в «Ювентус» из «Аякса», в составе которого в прошлом сезоне он провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. В этом сезоне он принял участие в 7 матчах итальянской команды, не отметившись результативными действиями.

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