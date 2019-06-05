19:35 5 июня | Футбол — Италия

УЕФА перенес рассмотрение дела о нарушении "Миланом" финансового фэйр-плей

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Арбитражная палата Органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) приостановила рассмотрение дела "Милана", сообщает официальный сайт организации. Клуб обвиняется в несоблюдении финансового фэйр-плей.

Сообщается, что это связано с рассмотрением иска "Милана" в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Когда CAS примет решение, рассмотрение дела будет продолжено.

Суд в Лозанне должен вынести вердикт по поводу выполнения клубом критериев финансового фэйр-плей в период 2015-2017 гг.  УЕФА же рассматривает вопрос о соблюдении россонери критериев безубыточности в сезоне-2018/19.

Напомним, "Милан" был отстранен от участия в еврокубках на один сезон, но сыграл в Лиге Европы, так как оспорил решение УЕФА в CAS и добился права выступать в евротурнирах. Если вердикт на этот раз будет вынесен не в пользу "Милана", он лишится места  Лиге Европы. Место в еврокубке, таким образом, достанется "Торино".

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/playoff/

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