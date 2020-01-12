«Удинезе» с крупным счетом обыграл «Сассуоло»

«Удинезе» одержал уверенную победу над «Сассуоло» в 19-м туре чемпионата Италии со счетом 3:0.

Этот выигрыш позволил «Удинезе» набрать 24 очка и подняться на промежуточное девятое место в турнирной таблице серии A.

Чемпионат Италии. Серия А

19-й тур

«Удинезе» — «Сассуоло» — 3:0 (1:0)

Голы: Окака Чука, 14 (1:0). Сема, 68 (2:0). де Пауль, 90 (3:0).

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бекао, Мандрагора (Яяло, 75), Фофана, Сема, Окака Чука (Теодорчик, 85), де Пауль, Лазанья (Пуссетто, 62).

«Сассуоло»: Консильи, Толян (Мерт Мюлдюр, 75), Романья, Рожериу (Кирьякопулос, 86), Феррари, Обианг, Маньянелли, Траоре, Капуто, Джуричич (Распадори, 69), Бога.

Судья: Вольпи (Италия).

12 января. Удине. Стадион «Дачия Арена».