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«Удинезе» отказывается возвращаться к тренировкам

3 мая 2020, 21:32
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«Удинезе» отказался возобновлять тренировки с 4 мая, сообщает Football Italia.

С понедельника клубы серии А смогут снова проводить индивидуальные тренировки, однако «Удинезе» предпочитает дождаться «определения протоколов здоровья».

— Вся деятельность на тренировочной базе будет приостановлена ??до дальнейшего уведомления в ожидании определения медицинских протоколов соответствующими органами, — говорится в официальном заявлении клуба.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 526 411 человек. Зафиксирован 246 482 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 131 329 человек. В Италии 210 717 заболевших, 28 884 умерших и 81 654 выздоровевших.

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