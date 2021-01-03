«Удинезе» может продать де Пауля летом. Игроком интересуется «Зенит»

Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино заявил, что полузащитник Родриго де Пауль не покинет команду этой зимой.

«Мы не продаем наших лидеров зимой. Могу заверить, что он останется, — приводит слова Марино сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. — Летом можем рассмотреть варианты, если поступит достойное предложение».

Ранее итальянские СМИ сообщали, что к 26-летнему аргентинцу снова проявляет интерес «Зенит». Также на него претендуют «Милан» и «Интер».

В нынешнем сезоне де Пауль сыграл в составе «Удинезе» 15 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.