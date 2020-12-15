«Удинезе» и «Кротоне» завершили матч нулевой ничьей

«Удинезе» сыграл вничью с «Кротоне» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

Клуб из Удине набрал 14 очков и занимает десятое место. «Кротоне» на последней, 20-й позиции — шесть очков.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Удинезе» — «Кротоне» — 0:0

«Удинезе»: Муссо, Зегелар, Самир, Бонифаци, Бекао, Н.Молина (Стрюгер Ларсен, 79), Арслан, Перейра, де Пауль, Несторовски (Деулофеу, 65), Пуссетто.

«Кротоне»: Кордац, Марроне, Педру Перейра, Куомо, Големич, Реца, Петриччоне (Дзанеллато, 82), С.Молина, Ривьер (Эдуарду Энрике, 55), Сими, Мессиас (Дрэгуш, 82).

Предупреждения: Самир, 8. Мессиас, 28. Петриччоне, 39. Эдуарду Энрике, 77. Дрэгуш, 87.

Судья: Ди Мартино.

15 декабря. Удине. Стадион «Дачия Арена».