У старшего сына Криштиану Роналду появился собственный Instagram

Старший сын нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Криштиану-младший, завел аккаунт в Instagram.

Менее чем за сутки на страничку мальчика подписались более 700 тысяч человек. А кроме этого 9-летний Криштиану заработал «лайк» от своего звездного отца.

— Не могу поверить, что пришел этот день, день, которого я ждал так долго — мой мальчик вырос настолько, что завел свою собственную страничку. Я так рад за него! Мои поздравления, — написал Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду-старший стал первым в истории, кому удалось достичь отметки 200 миллионов подписчиков.