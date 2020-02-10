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У Дугласа Косты рецидив травмы. Он пропустит несколько недель

10 февраля 2020, 17:52
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Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста снова получил травму. Бразилец пропустит 2-3 недели, сообщает La Gazzetta dello Sport.

У 29-летнего форварда снова возникли проблемы с мышцами бедра. За два с половиной сезона в составе туринского клуба Коста из-за травм пропустил 40 матчей.

В этом сезоне из-за различных повреждений вингер провел 17 матчей в различных турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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