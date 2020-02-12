У Аллегри есть соглашение с топ-командой АПЛ

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не вернется к работе до конца сезона. У него есть соглашение с топ-командой АПЛ, сообщает Corriere della Sera. До лета специалист продолжит получать зарплату от туринцев.

Ранее сообщалось, что Аллегри может вернуться в «Ювентус» — руководители клуба недовольны результатами, которые демонстрирует команда Маурицио Сарри. Туринцы в последнем матче уступили «Вероне» (1:2) в чемпионате Италии и позволили «Интеру» догнать себя. Команды делят первое место, имея в активе 54 очка. У идущего третьим «Лацио» 53 балла.