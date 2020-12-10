Три игрока «Кальяри» вылечились от коронавируса перед игрой с «Интером»
Три игрока «Кальяри» излечились от коронавируса в преддверии матча 11-го тура серии A против «Интера», сообщает Football Italia. Отрицательные тесты сдали Джованни Симеоне, Наитан Нандес и Гастон Перейро. Двое последних сдали положительные тесты после возвращения из сборной Уругвая.
Все они получили разрешение на возобновление тренировок.
Матч «Кальяри» — «Интер» состоится 13 декабря. После 10 туров команда с Сардинии занимает 11-е место в чемпионате Италии, «Интер» идет вторым.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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