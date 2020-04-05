Три футболиста «Фиорентины» вылечились от коронавируса
Три футболиста «Фиорентины», ранее сдавших положительный анализ на коронавирус, выздоровели, сообщает официальный сайт клуба.
— Мы рады сообщить, что наши футболисты Патрик Кутроне, Херман Пеццела и Душан Влахович вылечились от коронавируса, — говорится в заявлении на официальном сайте «Фиорентины». — Наш клуб хочет выразить благодарность врачам, медсестрам и больницам, которые продолжают заботиться обо всех, кто нуждается в медицинской помощи в столь трудное для Италии и всего мира время.
Cutrone, Pezzela and Vlahovic no longer positive for #Covid19 ?— ACF Fiorentina English ? (@ACFFiorentinaEN) April 5, 2020
FULL STATEMENT ?? https://t.co/ucJOMG1uYz#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/d7irV7BuXm
О положительном тесте Влаховича на коронавирус стало известно 13 марта, результаты тестов Кутроне и Пеццелы появились днем позднее.
По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. В России на данный момент 5389 случай заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.