Три футболиста «Фиорентины» вылечились от коронавируса

Три футболиста «Фиорентины», ранее сдавших положительный анализ на коронавирус, выздоровели, сообщает официальный сайт клуба.

— Мы рады сообщить, что наши футболисты Патрик Кутроне, Херман Пеццела и Душан Влахович вылечились от коронавируса, — говорится в заявлении на официальном сайте «Фиорентины». — Наш клуб хочет выразить благодарность врачам, медсестрам и больницам, которые продолжают заботиться обо всех, кто нуждается в медицинской помощи в столь трудное для Италии и всего мира время.

О положительном тесте Влаховича на коронавирус стало известно 13 марта, результаты тестов Кутроне и Пеццелы появились днем позднее.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. В России на данный момент 5389 случай заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.