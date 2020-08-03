Тренер «Торино» объявил об уходе из команды

Главный тренер «Торино» Морено Лонго заявил, что в ближайшее время прекратит сотрудничество с клубом.

— Против «Болоньи» был мой последний матч, — сказал Лонго Sky Sport Italia. — Я хочу поблагодарить тех, кто дал мне возможность приехать сюда. Меня пригласили сюда и попросили спасти «Торино» от угрозы вылета. Я достиг этого.

Напомним, что Лонго возглавил команду в феврале этого года, заменив на посту Вальтера Маццарри. В итоге, туринцы заняли 16-е место, набрав 40 очков.

Также отмечается, что следующим тренером «Торино», вероятнее всего, станет экс-наставник «Милана» Марко Джампаоло.