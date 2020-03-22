Тотти рассказал, чего ему больше всего не хватает в жизни

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что все еще скучает по матчам. 43-летний игрок завершил карьеру футболиста в 2017 году.

— Я мог бы играть еще минимум полчаса и сказать свое веское слово на поле, — цитирует Football Italia Тотти. — Я бы никогда не закончил карьеру сам. Игры — это то, чего больше всего не хватает. Приходится заново обретать себя, начинать все с нуля. Руководить игроками — это совсем другое дело.