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Тотти открыл скаутинговое агентство

10 февраля 2020, 23:27
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Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти после завершения футбольной карьеры решил заняться скаутской деятельностью.

Итальянец основал два агенства в Риме, которые будут заниматься поиском талантов, представлением их услуг, а также консультированием клубов и самих игроков.

Тотти покинул«Рому» летом 2019 года, отказавшись стать техническим директором клуба.

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