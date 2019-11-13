«Торино» собирается предложить новый контракт Маццарри

Президент «Торино» Урбано Каиро заявил, что клуб приступил к обсуждению нового контракта с главным тренером Вальтером Маццарри.

— Я даже на секунду не задумывался над тем, чтобы заменить Маццарри — цитирует функционера La Gazzetta dello Sport. — Сколько будут продолжаться переговоры я сказать не могу, но уверен, что очень скоро мы придем к соглашению.

После шестиматчевой безвыигрышной серии (4 поражения, 2 ничьи) в Италии появились слухи о возможной смене тренера в «Торино», однако затем последовал разгром «Брешии» со счетом 4:0. На данный момент команду из Турина занимает 12-е место, набрав 14 очков.

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