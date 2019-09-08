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«Торино» предложит новый контракт главному тренеру

18:44
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«Торино» намерен продлить контракт с главным тренером Вальтером Маццарри. Президент туринского клуба Урбано Кайро уже встретился с итальянским специалистом, чтобы обсудить детали нового соглашения, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Торино» готов предложить Маццарри соглашение до 2023 года. Действующий контракт 57-летнего специалиста с клубом истекает в конце этого сезона.

На данный момент «Торино» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице серии А, набрав 6 очков после двух туров.

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