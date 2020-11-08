«Торино» планирует подать апелляцию на поражение от «Лацио»

«Торино» считает, что его поражение от «Лацио» в шестом туре чемпионата Италии должно быть отменено, сообщает Corriere dello Sport.

«Быки» считают, что «орлы» использовали в матче двух игроков с положительным результатом тестов на коронавирус, Лукаса Лейву и Чиро Иммобиле, причем последний реализовал пенальти, то есть оказал непосредственное влияние на результат.

Лейва, Иммобиле и Томас Стракоша сдали положительный тест перед матчем Лиги чемпионов против «Брюгге» в лаборатории в «Риме» и были отстранены решением УЕФА. Однако затем эта троица пересдала анализы в Авеллино, которые оказались отрицательными, и были включены в заявку на Торино.

Прокуратура федерации футбола Италии запросила информацию об инциденте, однако пока получила только ответ о том, что «Лацио» уважает и соблюдает протокол безопасности, но никаких фактов, это подтверждающих.