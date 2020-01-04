«Торино» отклонил предложение «Бешикташа» по Дзадзе
4 января 2020, 22:04
Нападающий «Торино» Симоне Дзадза попал в сферу интересов «Бешикташа». Турецкий клуб предложил «быкам» за 28-летнего итальянца 10 миллионов евро, однако получил отказ, сообщает Tuttosport.
Руководство «Торино» считает эту сумму недостаточной и ждет улучшенного предложения.
Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что Симоне Дзадза в январе покинет «Торино». В текущем сезоне форвард провел 19 матчей, в который забил шесть голов.
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