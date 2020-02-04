«Торино» объявил об уходе Вальтера Маццари с поста главного тренера

«Торино» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды, Вальтером Маццари.

— После долгого анализа сложившейся ситуации президент Урбано Кайро и тренер Вальтер Маццари решили прекратить профессиональные отношения, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба. — «Торино» желает успеха Маццари и его тренерскому штабу, а также благодарит за честность и профессионализм в работе на протяжении последних двух лет.

Маццари возглавлял «Торино» в январе 2018 года и за это время одержал 37 побед, 24 раза сыграл вничью и потерпел 27 поражений. Туринцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Также они не смогли преодолеть квалификационный барьер Лиги Европы, уступив «Вулверхэмптону». Основным кандидатом смену Маццари является Морено Лонго, который ранее работал в молодежной команде «Торино». В декабре 2018 года его уволили из «Фрозиноне».