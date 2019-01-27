"Торино" – "Интер": видеотрансляция матча в 20.00

В матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 27 января, "Торино" принимает "Интер".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Торино" – "Интер" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.00 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица серии А, календарь и результаты матчей