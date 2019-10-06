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«Торино» и «Наполи» поделили очки

6 октября 2019, 21:04
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В матче 7-го тура чемпионата Италии «Торино» сыграл вничью с «Наполи» — 0:0. Это первая ничья для обеих команд в чемпионате.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Торино» — «Наполи» — 0:0

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Лянко, Ринкон, Лаксальт, Базелли (Мейте, 71), Лукич (Эйна, 83), Верди (Яго Фальке, 89), Белотти.

«Наполи»: Мерет, Манолас, Хюсай (Гулям, 34), Луперто, Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Руис, Мертенс, Инсинье (Льоренте, 67), Лосано (Кальехон, 61).

Предупреждения: Лукич, 35. Лосано, 37. Луперто, 45+2.

Судья: Довери (Италия).

6 октября. Турин. Стадион «Олимпийский».

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/?from=header-main-menu

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