«Торино» и «Наполи» поделили очки
6 октября 2019, 21:04
В матче 7-го тура чемпионата Италии «Торино» сыграл вничью с «Наполи» — 0:0. Это первая ничья для обеих команд в чемпионате.
Чемпионат Италии. Серия А
7-й тур
«Торино» — «Наполи» — 0:0
«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Лянко, Ринкон, Лаксальт, Базелли (Мейте, 71), Лукич (Эйна, 83), Верди (Яго Фальке, 89), Белотти.
«Наполи»: Мерет, Манолас, Хюсай (Гулям, 34), Луперто, Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Руис, Мертенс, Инсинье (Льоренте, 67), Лосано (Кальехон, 61).
Предупреждения: Лукич, 35. Лосано, 37. Луперто, 45+2.
Судья: Довери (Италия).
6 октября. Турин. Стадион «Олимпийский».
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/?from=header-main-menu