"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии (1:1). Голом в составе туринского клуба отметился нападающий Симоне Дзадза, у гостей отличился форвард Леонардо Паволетти.

"Торино" набрал 50 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Кальяри" с 37 баллами располагается на 11-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

32-й тур

"Торино" - "Кальяри" - 1:1 (0:0)

Голы: Дзадза, 52 (1:0). Паволетти, 75 (1:1).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Эйна, 40), Моретти, Ансальди, Нкулу, Иццо, Ринкон (Дамашкан, 87), Мейте, Базелли, Дзадза, Беренгер (Париджини, 73).

"Кальяри": Краньо, Клаван, Пизакане, Фараго, Пеллегрини, Чигарини, Падоин, Ионицэ (Бирса, 73), Жоау Педру (Черри, 66), Барелла, Паволетти (Ликояннис, 85).

Предупреждения: Барелла, 1. Ринкон, 2. Фараго, 20. Падоин, 45. Беренгер, 45. Пеллегрини, 51. Пизакане, 57.

Удаления: Дзадза, 73. Пеллегрини, 82. Барелла, 90+5.

Судья: Иррати.

14 апреля. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".

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