Тонали пройдет медобследование в Милане

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали 9 сентября должен пройти медобследование в Милане, сообщает Sky Sport Italia.

После этого «Брешиа» и «Милан» оформят аренду футболиста стоимостью 10 миллионов евро с правом выкупа еще за 15 миллионов. Также при определенных обстоятельствах «ласточки» смогут получить еще 10 миллионов в виде бонусов.

В минувшем сезоне Тонали провел за «Брешиа» 34 матча, в которых забил 1 гол и сделал 7 результативных передач. Также на его счету три игры за главную сборную Италии.