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Томас Стракоша — о втором месте «Лацио» в серии А: «Первоначальной целью было попасть в Лигу чемпионов»

16:21
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Вратарь «Лацио» Томас Стракоша рассказал о причинах успешного сезона команды в чемпионате Италии.

— У меня небольшая травма, но я возвращаюсь в строй, — приводит слова Стракоши официальный сайт клуба. - Ситуация с сезоном улучшилась, и сейчас мы ждем только даты возобновления чемпионата. У нас нет страха, мы любим футбол и хотим снова быть счастливыми.

Мечтать всегда хорошо, вот как «Лацио» дошел до второго места в таблице. Первоначальной целью было попасть в Лигу чемпионов, мы не ожидали этого. Теперь мы начали в это верить. Наш менталитет изменился, качество было всегда. Индзаги улучшил нас.

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