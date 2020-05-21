Томас Стракоша — о втором месте «Лацио» в серии А: «Первоначальной целью было попасть в Лигу чемпионов»
16:21
Вратарь «Лацио» Томас Стракоша рассказал о причинах успешного сезона команды в чемпионате Италии.
— У меня небольшая травма, но я возвращаюсь в строй, — приводит слова Стракоши официальный сайт клуба. - Ситуация с сезоном улучшилась, и сейчас мы ждем только даты возобновления чемпионата. У нас нет страха, мы любим футбол и хотим снова быть счастливыми.
Мечтать всегда хорошо, вот как «Лацио» дошел до второго места в таблице. Первоначальной целью было попасть в Лигу чемпионов, мы не ожидали этого. Теперь мы начали в это верить. Наш менталитет изменился, качество было всегда. Индзаги улучшил нас.
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