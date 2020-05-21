Вратарь «Лацио» Томас Стракоша рассказал о причинах успешного сезона команды в чемпионате Италии.

— У меня небольшая травма, но я возвращаюсь в строй, — приводит слова Стракоши официальный сайт клуба. - Ситуация с сезоном улучшилась, и сейчас мы ждем только даты возобновления чемпионата. У нас нет страха, мы любим футбол и хотим снова быть счастливыми.