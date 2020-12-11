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The Times: Погба близок к возвращению в «Ювентус»

11 декабря 2020, 12:50
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к возвращению в «Ювентус», сообщает The Times.

По информации источника, 27-летний француз чувствует себя несчастным в «МЮ» и заинтересован в переходе в клуб из Турина. Сообщается, что трансфер может обойтись «Ювентусу» в сумму около 50 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Погба провел 14 матчей в составе «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 72 миллиона фунтов.

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