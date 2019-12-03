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Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»

05:01
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил большую часть гала-церемонии награждения лучших игроков в итальянском футболе по итогам прошлого сезона, сообщает авторитетный журналист Танкреди Палмери.

— Невероятно! Роналду сидел в машине во время церемонии до того момента, пока не пришло время получать награду лучшему игроку чемпионата, — написал Палмери в своем Twitter. — Когда время пришло, он, вышел из машины, в то время как его телохранители светили фонариками в камеры.

Роналду — лучший игрок прошлого сезона чемпионата Италии

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