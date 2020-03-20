Сульшер хотел, чтобы Лукаку остался в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер хотел, чтобы форвард остался в команде.

— Один плохой сезон может случиться со всеми, — цитирует Goal Лукаку. — Это была сложная ситуация. Должен был принять решение перейти куда-нибудь, где смог бы изучить другие аспекты моей игры и поработать с кем-то, кто хотел видеть меня в составе.

Уле хотел, чтобы я остался, но сказал ему, что все кончено. У меня не было энергии. Спасибоги ему, потому что он был мужчиной, и он помог мне уйти.

Сейчас «МЮ» идет правильным путем, потому что приглашает правильных игроков. Уле делает хорошую работу, отсюда и результаты хорошие. Я желаю им только лучшего.