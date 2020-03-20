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Стракоша ведет переговоры о новом контракте с «Лацио»

20 марта 2020, 09:06
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Голкипер сборной Албании Томас Стракоша ведет переговоры о новом контракте с «Лацио», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешнее соглашение 25-летнего вратаря с римским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, новое будет заключено до лета 2025-го. При этом годовая зарплата футболиста, которая сейчас составляет 1,2 миллиона евро, должна вырасти почти в два раза.

Стракоша находится в системе «Лацио» с августа 2012 года, когда он перебрался в Италию из греческого «Паниониоса». В нынешнем сезоне провел 32 матча и пропустил 32 мяча.

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