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Стефано Пиоли: «Златан был разочарован матчем с «Вероной», ему нужен перерыв»

08:27
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:2).

— Мы знали, что матчи в Лиге Европы и после этого игры против таких соперников, как «Удинезе» и «Верона», отнимут у нас много сил, — цитирует Пиоли Sky Sport Italia. — Они могут готовиться к этому матчу всю неделю, а у нас есть одна мини-тренировка. Мы хотим улучшить свою позицию по сравнению с прошлым сезоном и пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Златан сказал мне, что он был разочарован, потому что мы могли выиграть игру. Он заявил, что оставит следующий пенальти для Кессье и что ему нужен перерыв на отдых. На самом деле это нужно для всех, но мы боролись, чтобы попасть в Европу, и это то, чего стоило ожидать.

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