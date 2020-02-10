Стефано Пиоли: «Я зол на игроков «Милана» за ошибки в обороне»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о причинах поражения в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:4).

— В первом тайме наша стратегия сработала очень хорошо. Возможно, мы заслуживали вести даже больше, чем 2:0, — цитирует тренера Football Italia. — К сожалению, те два момента, в которых мы должны были сыграть намного лучше, изменили игру в плане психологии. То, что мы пропустили два мяча, за три-четыре минуты, стало решающим. Мы могли сделать счет 3:3 благодаря Ибрагимовичу, но в целом нам не хватало сосредоточенности в атаке. «Интер» — намного более опытная команда, чем мы. Они гораздо лучше приспособлены играть такие матчи. Поэтому они смогли отыграться. Нам еще и не повезло, мы дважды попадали в штанги/перекладины. Я зол на своих игроков, потому что у них были определенные обязанности по игре в обороне, и когда мы этого не сделали, нас наказали.

«Интер» набрал 43 очка и делит первое место с «Ювентусом». У «Милана» 32 очка и восьмое место.