22:03 17 февраля | Футбол — Италия

Стефано Пиоли: "Момент с отменой гола СПАЛ и назначением пенальти был решающим"

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Главный тренер "Фиорентины" Стефано Пиоли считает, что его команда заслуженно победила СПАЛ со счетом 4:1. Встреча ознаменовалась скандалом. При счете 1:1 на 74-й минуте встречи СПАЛ в результате контратаки забил гол.

Однако главный судья встречи решил посмотреть видеоповтор. И заметил, что в самом начале контратаки защитник СПАЛ сфолил в своей штрафной площади на игроке "Фиорентины", чего сразу арбитр не увидел. Таким образом, главный судья встречи Лука Пайретто, следуя указаниям ВАР, отменил гол СПАЛ и назначил пенальти в ворота этой команды. Его "Фиорентина" реализовала, доведя потом счет до крупного.

– Это был напряженный матч, – цитирует DAZN Пиоли. – Эпизод с отменой их гола и назначением пенальти был решающим, но мы не заслуживали второго пропущенного мяча. Ребята показали силу духа, мы создали много моментов. Хотя есть определенные ошибки, над которыми нужно работать.

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