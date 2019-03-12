Стефан Эль-Шаарави: "Рома" играла по схеме, которую два года не использовала"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави остался доволен победой над "Эмполи" (2:1) в матче чемпионата Италии. Эта игра была первой для "Ромы" под руководством вернувшегося на тренерский пост Клаудио Раньери.

– Нам пришлось потрудиться, игра была сложной, но мы вложили душу и играли усердно, как просил тренер, – цитирует Sky Italia Эль-Шаарави, который отметился в игре голом. – Это был важный гол для меня и для команды. Мы все очень довольны. Тренер просил нас играть по схеме, которую мы два года не использовали. Нам удалось адаптироваться и сыграть хорошо. Надо каждый раз играть с такой отдачей.