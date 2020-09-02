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Стало известно, сколько Видаль будет получать в «Интере»

12:47
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Стали известны условия контракта полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля с «Интером».

По информации Calciomercato, 33-летний чилиец подпишет с «нерадзурри» контракт на 2 года с возможностью продления еще на один год, а зарплата игрока составит 6 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2019/20 Видаль провел за «Барселону» 43 матча, на его счету 8 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

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