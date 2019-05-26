Спортивный директор "Ювентуса" заявил, что клуб не контактировал с Гвардьолой

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что его клуб не контактировал с рулевым "Манчестер Сити" Хосепом Гвардьолой по поводу приглашения на пост главного тренера. Ранее сообщалось, что испанский специалист трижды отказал туринцам.

- У нас не было никаких контактов с Гвардьолой, - приводит слова Паратичи в свое Твиттере журналист Sky Sport Фабрицио Романо. - Мы не начинали с ним никаких переговоров по поводу назначения в "Ювентус". У него контракт с "Сити", так что эти слухи выглядят странно.

Fabio Paratici (Juventus sport director): “We never had contacts with Pep Guardiola and we never started talks with him as new Juventus manager. He has a contract with Manchester City, these rumours are so strange...” 🛑 #Juve #MCFC #ManCity #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 мая 2019 г.

Напомним, ранее стало известно, что Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера "Ювентуса" по окончании текущего сезона.

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