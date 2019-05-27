Спортивный директор "Ювентуса" доверяет Дибале

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи назвал нападающего Пауло Дибалу важным игроком в команде, сообщает Daily Mirror. Ранее появлялись слухи, что 25-летний аргентинец может покинуть "бьянконери" летом.

– Дибала – один из наших игроков, мы ему очень доверяем. Те и нвестиции, которые мы вложили в него четыре года назад, а также продление с ним контракта до 2022 года - тому подтверждение. Дибала – очень важный игрок для "Ювентуса", – приводит слова Паратичи Daily Mirror.

Портал transfermarkt.de оценивает Дибалу в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

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