Спортивный директор «Фиорентины»: «Никогда не думал, что привезу в клуб Рибери»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде признался, что раньше не мог и представить, что в команде придет игрок уровня Франка Рибери. Француз этим летом на правах свободного агента присоединился к итальянскому клубу.

— Никогда не думал, что мы сможем привезти во Флоренцию игрока такого мирового уровня, как Рибери, — сказал Праде в интервью Brivido Sportivo. — Каждый раз, когда я вижу, что он передает свой опыт молодым партнерам по команде, чувствую гордость. Такие чемпионы, как он, поднимают уровень каждого игрока в команде, и все становятся сильнее благодаря его присутствию.

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