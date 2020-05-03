Спортдиректор «Ювентуса»: «Надеюсь, Игуаин останется в клубе»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи надеется, что форвард Гонсало Игуаин доиграет в клубе до конца своего контракта.

Ранее появилась информация, что туринский клуб хочет разорвать контракт с 32-летним аргентинцем из-за того, что тот не вышел на связь после отъезда на родину.