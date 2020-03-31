Спортдиректор «Лацио»: «Когда видишь военные грузовики, наполненные гробами, то теряешь дар речи»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре поделился мнением о том, как следует завершить чемпионат Италии.

Ранее серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

— Сезон должен быть доигран из уважения к умершим и болельщикам, — приводит слова Таре Sport1. — Сейчас еще не пришло время решать, стоит ли отменять сезон. Число зараженных сильно сократилось. Отменить сезон было бы нечестно.

— Насколько тяжелыми для вас были последние недели?

— Они были ужасными. Мы живем как в фильме ужасов. Сначала все восприняли эту ситуацию поверхностно и сравнивали коронавирус с эболой. Потом мы поменяли свое мнение, увидев первые цифры по Италии.

Сейчас мы говорим не о каком-то конкретном случае, а о войне. Когда ты видишь военные грузовики, наполненные гробами, то теряешь дар речи. А число погибших с каждым днем, к сожалению, становится все более ужасающим. Это катастрофа для всей страны.