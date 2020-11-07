«Специя» на выезде обыграла «Беневенто»

«Специя» победила «Беневенто» (3:0) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличился Мбала Нзола. Еще один мяч забил Томмазо Побега.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Беневенто» — «Специя» — 0:3 (0:1)

Голы: Побега, 29 (0:1). Нзола, 65 (0:2). Нзола, 70 (0:3).

«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола, Летиция (Барба, 75), Фулон (Маджо, 14), Ионицэ, Дабо (Импрота, 46), Скьяттарелла (Тельо, 75), Сау (Мончини, 75), Инсинье, Лападула.

«Специя»: Проведель, Терци, Шабо (Делль`Орко, 45), Бастони (Маркицца, 75), Феррер, Риччи (Мора, 82), Агудело, Побега (Лео Сена, 76), Эстевес (Агуме, 82), Гьяси, Нзола.

Предупреждения: Импрота, 47. Бастони, 54. Агудело, 57. Эстевес, 81. Маджо, 83. Кальдирола, 90.

Судья: Аурелиано.

7 ноября. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».