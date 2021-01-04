Спаллетти выложил новогоднее поздравление в папахе и обратился к Хабибу на русском языке

Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти опубликовал у себя в Instagram поздравление с Новым годом.

На фото итальянский специалист находится в тренажерном зале, а на его голове папаха.

«Пусть этот год будет в память о тех, кто учил нас никогда не принимать ничего как должное. Мы все боролись и не собирались сдаваться», — написал Спаллетти на итальянском.

Позднее тренер оставил подпись на русском языке, обратившись к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб, позволь мне использовать твой головной убор в качестве символа борьбы», — заявил Спаллетти.