Спаллетти стал основным претендентом на должность главного тренера «Милана»

Бывший тренер «Интера» Лучано Спаллетти может возглавить «Милан», сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Милан» ведет переговоры с тренером, и они находятся на продвинутой стадии. Сторонам нужно согласовать не только условия личного контракта, но и условия расторжения соглашения с «Интером», который еще действует, несмотря на увольнение, и рассчитан до 2021 года.

Главный тренером «Милана» Марко Джампаоло находится под угрозой отставки. 60-летний Лучано Спаллетти до работы с «Интером» также тренировал «Зенит», с которым он дважды выиграл чемпионат России.

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